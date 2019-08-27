В меню KFC появилась растительная «курица»

Вашингтон, 27 августа. Известная сеть ресторанов быстрого питания KFC пополнила свое меню экспериментальными наггетсами и крылышками, изготовленными исключительно из растительных компонентов. Попробовать новые псевдокуриные снеки пока можно только в одном ресторане в США.

Новый продукт разработан калифорнийским стартапом Beyond Meat, сообщает ТАСС. Компания занимается производством заменителей мяса на растительной основе.

Изначально Beyond Meat специализировалась на производстве растительных бургеров. Фарш, из которого они изготавливались, представлял собой смесь гороха, риса и крупы маш в сочетании со свекольным соком.

Такие «говяжьи» бургеры даже были включены в меню некоторых сетей быстрого питания. Например, их продавали Subway, Del Taco, Carl's Jr и Dunkin'. По словам создателей, по вкусу такие бургеры практически неотличимы от обычных говяжьих.

В компании уверенны и во вкусе крылышек и наггетсов, которыми намерены частично заменить куриные аналоги. С качеством нового продукта уже ознакомился глава сети KFC.

«Жареная курочка KFC Beyond насколько вкусна, что нашим посетителям трудно будет даже предположить, что сделана она из растений», — утверждает глава американской сети KFC Кевин Хохман.

Сейчас новые позиции можно попробовать только в одном ресторане в пригороде Атланты (штат Джорджия), но если эксперимент будет признан удачным, новый продукт станет доступен в ресторанах по всей стране, рассказывает Хохман. О выходе растительных наггетсов и крылышек на российский рынок пока не сообщается.

Какие именно растительные ингредиенты входят в состав псевдокурицы KFC Beyond, пока не уточняется. Известно, что продукт будет подходить для вегетарианцев и веганов, а также для тех, кто хочет разнообразить свою диету и попробовать что-то новое.