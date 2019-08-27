Видео стыковки «Союза МС-14» с роботом Федором к МКС опубликовали в Сети

Москва, 27 августа. Опубликована видеозапись стыковки «Союза МС-14» с первым российским человекоподобным роботом Федором к Международной космической станции (МКС). На ролике показана съемка из российского Центра управления полетами.

Отмечается, что стыковка прошла удачно в автоматическом режиме за несколько минут до запланированного времени. Уточняется, что в это время МКС пролетала над Китаем.

Ранее робот Федор объяснил попаданием в «пробку» стыковку с Международной космической станцией на три дня позже назначенного. В своем Twitter-аккаунте он извинился за опоздание. Позднее он уточнил, что готов приступить к работе.

Напомним, возвращение с Международной космической станции на Землю корабля «Союз МС-14» с человекообразным роботом Федором отложено с 3 на 7 сентября текущего года. Киборг проведет на борту МКС две недели, а не 10 дней, как планировалось ранее.

Отечественный робот Федор превосходит американские аналоги навыками использования рабочих инструментов и мелкой моторикой рук, сообщал исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

Дудоров указал на то, что Федор имеет целый ряд преимуществ перед иностранными аналогами, в частности перед американской Boston Dynamics.

Как сообщала «Газета.Ru», первая попытка пристыковаться к МКС 24 августа потерпела неудачу. «Союз МС-14» не смог в автоматическом режиме присоединиться к модулю «Поиск» российского сегмента МКС по причине поломки на станции оборудования системы стыковки «Курс».