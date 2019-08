Трампу нужны Гренландия и лавры Александра Македонского. Колонка Евгения Беня

Только что в The New York Times сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон заявил, что покупка Гренландии у Дании отвечала бы жизненно важным стратегическим интересам США. Кстати, Коттон еще прошлым летом, как пишет Wall Street Journal, предлагал датскому послу Ларсу Герту Лозе приобрести Гренландию. Притом в той же The Wall Street Journal сейчас экс-директор «Радио Свобода» Эндер Уимбаш убеждает президента США Дональда Трампа вновь обратиться к Дании по этому вопросу.

Вашингтон уже планирует в 2020 году возобновить работу своего консульства в Гренландии, как информирует Associated Press, ссылаясь на письмо Госдепартамента в комитет Сената по иностранным делам. В письме указано, что консульство в Нууке станет только частью широкого плана по увеличению присутствия США в Арктике. Ранее оно работало на острове с 1940 по 1953 годы.

На днях американский президент Дональд Трамп разместил в Twitter таблицу вливаний членов НАТО в этот альянс. По ней установленный порог в 2% ВВП выполняют только семь из 28 стран: США (3,42%), Греция, Эстония, Великобритания, Румыния, Польша и Латвия.

Трамп привел таблицу, чтобы отдельно выразить недовольство тем, что Дания не в полной мере соответствует НАТО, хотя она, по его словам, «богатая страна». Трамп сетует, что Копенгаген отдает в НАТО только 1,35% своего ВВП.

Таким образом, напрашивается вывод, что президент США решил всерьез надавить на Копенгаген из-за «гренландской темы», которая, как выясняется, действительно не дает ему покоя. Он даже отложил на неопределенный срок ранее планировавшуюся через полторы недели встречу с датским премьером Метте Фредериксен из-за ее отказа обсуждать продажу Гренландии. И, хотя и поблагодарил ее за прямоту, на самом деле рассердился на позицию датского руководителя.

В королевском доме Дании удивились переносу визита Трампа из-за Гренландии. Между тем члены королевской семьи благосклонно отреагировали на идею президента США о покупке Гренландии, правда, учтиво уточнив, что жители острова могут сами решать свою судьбу, но датские политики возмутились идеей американского лидера о покупке Гренландии и назвали ее несерьезной.

Вопрос встает как минимум в третий раз

Информация о рассмотрении Трампом покупки Гренландии прошла 16 августа. Советники американского лидера сочли данный проект целесообразным. Цена за Гренландию может составлять 10 трлн долларов, а это больше половины ВВП США.

Некоторые из советников Трампа поддержали план, назвав его экономически целесообразным. Другие же полагают, что это «мимолетное увлечение», которое никогда не реализуется. Ряд американских СМИ, вероятно, в силу царящей в них некомпетентности, наперебой смеялись над якобы утопической идеей Трампа.

В действительности «гренландский вопрос» поднимается в США уже как минимум в третий раз. Впервые идея покупки Гренландии прозвучала в 1867 году, потом — в 1946-м, после окончания Второй Мировой войны.

Сейчас мнения американцев в социальных сетях разделились. В обсуждении в Reddit — диапазон оценок от «вместо восторженного вскрикиванья «С-Ш-А!» лучше три раза пролаять в унисон!» до «наконец, [с Гренландией] снова Америка станет великой. …Теперь, когда мы в игре, Китай, Индия и Россия будут во все глаза смотреть на нас».

В США тут же запустили продажу футболок с «американской» Гренландией. Приобрести такой товар можно на сайте республиканской партии США в разделе для пожертвований. По всей вероятности, организаторы акции решили, что население Соединенных штатов тоже должно внести свою скромную лепту в покупку самого большого острова на Земле.

Все это в Америке воспринимается в порядке вещей, хотя нетрудно предсказать, какова была бы реакция в США, если бы на сайте «Единой России» в разделе сувениров появились футболки с присоединенной к нам Прибалтикой, Польшей или той же Гренландией.

Для чего эта покупка?

Известно, что Трамп и раньше не раз спрашивал у своих советников, могут ли США приобрести эту землю, принадлежащую Дании, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова и его геополитического значения. Особое место среди обсуждаемых вопросов — возможность расширить американское военное присутствие в Арктике. Президент США даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.

Налицо попытка проникнуть на наше полушарие поближе к России. Гигантский остров Гренландия можно превратить в мощный плацдарм для вооружений. Со времен холодной войны на острове находится крупная база ВВС США. С 1958 по 1966 годы здесь реализовывался проект под названием «Ледяной червь»: подо льдами Гренландии была прорыта целая сеть туннелей длиной в 4 тыс. километров, по которым непрерывно могли перемещаться до 600 ядерных ракет. В настоящее же время проект законсервирован.

С острова можно контролировать ряд водных путей. Гренландия выгодно расположена на стыке Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Если же остров поменяет собственника, то США, уже владеющие Аляской, получат инструменты для вероятного контроля над всей Арктикой.

Специалисты оценивают гренландские месторождения нефти в 50 млрд баррелей, но они относятся к категории трудно-извлекаемых во многом из-за неблагоприятных климатических условий. Правда, льды начинают таять все быстрее.

До конца неизвестно, каков в Гренландии объем различных полезных ископаемых, но чрезвычайно актуально уже то, что там большие установленные запасы редкоземельных элементов, которые Китай в связи с торговой войной может прекратить поставлять в США, а эти элементы широко используют в промышленности — от смартфонов до реактивных двигателей. Как считает Reuters, торговые разногласия между США и КНР способны привести к тому, что Китай использует свою позицию ведущего поставщика таких элементов в качестве средства давления на Вашингтон.

Редкоземельные элементы — группа из 17 химических элементов. Все это — металлы, их получают восстановлением соответствующих оксидов, фторидов электролизом безводных солей и другими методами. С 2014 по 2017 годы 80% импортируемых США редкоземельных элементов поставил Пекин. Именно в КНР находится 85% мировых производственных мощностей, которые позволяют превращать редкоземельные руды в исходные материалы для производства конечной продукции. В настоящее время производительная мощность китайских фабрик в пять раз превышает возможности других мировых производителей.

В то же время по некоторым оценкам из 120 млн тонн общемировых запасов оксидов редкоземельных металлов в недрах Гренландии находится 38,5 млн тонн.

Так что в обозримом будущем у Трампа вполне есть резоны искать поводы для претензий к Дании, дабы посредством привычного для 45-го президента США давления не мытьем, так катаньем приблизить искомый результат в виде сделки по Гренландии.

«Гренландская тема» — не утопия

В 2008 году жители Гренландии (там проживает менее 60 тыс. человек и большинство из них эскимосы) проголосовали за максимально широкое самоуправление. Трудно вовсе исключить в дальнейшем и проведение референдума о независимости Гренландии с положительным исходом, и в таком случае Дания останется и без своего огромного острова, и без замаячивших на горизонте 10 трлн американских долларов. Наряду с тем сделка по Гренландии может подкрепить сдержанное отношение Копенгагена к российским бизнес-проектам и, прежде всего, к «Северному потоку — 2».

Хотя, если Трамп начнет оказывать свойственное ему чрезмерное давление на датские власти, принуждая их продать Гренландию, не исключена, напротив, и обратная реакция Копенгагена, которая приведет к его потеплению с Москвой.

Во всяком случае, стремление Трампа приобрести Гренландию — это на самом деле совсем не утопия и, уж тем паче, в ситуации нет ничего смешного и забавного.

Если в далекие времена античности царю Александру Македонскому, чтобы приблизиться к обретению власти над миром понадобилось 13 лет тяжелых кровопролитных войн, в которых он рисковал и собственной жизнью, то, по современным представлениям 45-го президента США, одна только покупка острова Гренландия может принести ему, по крайней мере, не меньшие, чем в итоге были у Македонского, возможности для глобального господства.

Притом американский президент не заморачивается возрастающей вероятностью страшной мировой катастрофы, которой обернется вожделенный им рывок милитаризации Арктики. И такая катастрофа не обойдет и США. Впрочем, по логике Трампа, это, скорее, из серии привычных рисков, сопутствующих любому бизнесу.

Тем более что в обозначившейся «гренландской теме» Дональд Трамп, как рыба в воде: в своей насыщенной предпринимательской деятельности ему случилось с разной степенью выгоды провернуть множество сделок с той или иной недвижимостью. И Гренландия могла бы стать еще одной такой сделкой Трампа. Скорее всего, не последней, но наверняка — самой крупной и резко стимулирующей его рейтинг на президентских выборах 2020 года.

Во всяком случае, заодно с Гренландией руководитель супер-холдинга под названием США хочет в один присест бонусом прикупить себе лавры Александра Македонского. И это очень характерно для американской морали, согласно которой все без исключения покупается и продается.