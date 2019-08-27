Раненный в Сирии мальчик после лечения в Москве вернулся домой

Москва, 27 августа. Сирийский мальчик, который в прошлом году подорвался на родине на мине, вернулся домой после лечения в Москве. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова на своей странице в социальной сети Instagram.

Она напомнила, что во время взрыва, в результате которого пострадал мальчик, погибли его отец и брат. Ребенок получил ранения — он лишился ноги, вторую планировали ампутировать.

«Врачи клиники Рошаля сумели «собрать» буквально по кусочкам одну ногу и после операций установить протез на вторую», — написала она.

Детский омбудсмен поблагодарила Следственный комитет России, фонд «Доктор Лиза» и хирурга Валерия Митиша, а мальчику пожелала расти и бороться.

«Надеюсь, увидимся еще», — добавила она.

Напомним, страшная трагедия в жизни ребенка случилась в ноябре 2018 года. Дети играли в футбол, когда разорвался минометный снаряд. Мальчика нашли российские военные. Его срочно перевезли в Россию, чтобы врачи смогли сохранить ему уцелевшую ногу. Шефство над десятилетним мальчиком, который долгое время находился в тяжелом состоянии, взяла Росгвардия.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории страны были разбиты при содействии российских военных.

Ранее стало известно, что Москва и Дамаск продолжат направлять на совместный отдых детей погибших военнослужащих. Например, в мае текущего года ребята по приглашению общественной организации ветеранов «Боевое братство» посетили международный детский центр «Артек».

1 Организация запрещена на территории РФ.