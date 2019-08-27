ФАС обсуждает создание авиалоукостеров в Казахстане и Белоруссии

Москва, 27 августа. Федеральная антимонопольная служба РФ ведет переговоры с партнерами в Казахстане и Белоруссии о создании авиалоукостеров в этих странах. Об этом рассказал глава ФАС Игорь Артемьев.

По его мнению, в настоящее время сегменту лоукостеров нужна конкуренция, а в создании новых низкобюджетных авиаперевозчиков может помочь российский «Аэрофлот», ведь у него уже имеется опыт создания «Победы».

«Конечно, самый лучший способ, чтобы другие компании были достаточно сильными и создали свои лоукостеры в России, чтобы была конкуренция, это оптимальный путь», — добавил он в комментарии РИА Новости.

Еще один вариант, по его словам, заключается в том, чтобы «Аэрофлот» отпустил «Победу» на рынок в частные руки. Он пояснил, что перевозчик может на этом заработать, а потом, может быть, создать еще одну свою лоукост-компанию.