В Крыму предложили перевозить иранскую нефть через порты полуострова

Симферополь, 27 августа. Транспортировка через Крым иранской нефти, перевозка которой по прежним путям стала затруднительной для Тегерана из-за санкций, могла бы стать одним и направлений сотрудничества республики и ближневосточной страны. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совета министров Крыма — постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

Он рассказал об обоюдном интересе к сотрудничеству Ирана и Крыма, усиливающемся с учетом антииранской американской политики и введенных в отношении Тегерана санкций.

«Некоторые иранские бизнесмены проявляют интерес к работе в Крыму, хотя очевидной активной работы с иранской стороны мы не наблюдаем. Мы тоже подаем сигналы, что готовы плодотворно сотрудничать с Ираном, рассматриваем разные варианты», — отметил Мурадов.

Он пояснил, что иранские нефтяные танкеры обычно ходили через Суэцкий канал, однако из-за санкций этот путь оказался закрыт. Между тем и у Ирана, и у России есть выход к Каспийскому морю.

«В этой ситуации Иран может воспользоваться нашими судоходными возможностями, каналами «река — море» — и перевозить нефть по Волгодону, через Крым, в Черное море», — уточнил Мурадов.

Также зампредседателя рассказал ТАСС, что для потенциального сотрудничества Ирана и Крыма есть и другие направления. Он отметил, что сейчас республика изучает возможности в наиболее интересных для нее сферах. Кроме того, Мурадов сообщил, что иранские бизнесмены уже бывали в Крыму, и в республике им сообщили о готовности к сотрудничеству.

Напомним, 14 июля 2015 года Ираном и группой стран в составе Великобритании, США, России, Франции, Китая и Германии был подписан Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из соглашения. Тогда же Вашингтон ввел ряд антииранских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. В 2019 году США продлили антииранские рестрикции и даже включил в «черный список» главу МИД Ирана, сообщает «Царьград».