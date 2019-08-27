Лолита дважды разрыдалась на сцене во время исполнения песни Варум

Москва, 27 августа. Эстрадная исполнительница Лолита Милявская приехала в Сочи, где ей предстоит выступить на музыкальном фестивале «Новая волна». Для певицы выбрали композицию «Городок» Анжелики Варум, однако во время репетиции артистка так растрогалась, что дважды разрыдалась.

Как пишет «Утро.ру», репетицию приходилось останавливать из-за нахлынувших на Лолиту эмоций. После повторных рыданий артистка и вовсе ушла за сцену, утирая слезы.

Оказалось, что Милявская растрогалась из-за песни. Звезда шоу-бизнеса, которая выросла во Львове, часто навещала родные пенаты. Видимо, воспоминания снова нахлынули на певицу во время исполнения песни, пишут «Дни.ру».

Кроме того, певица в настоящее время не может вернуться на родину, поскольку въезд на Украину ей запрещен. Коллеги по цеху начали подбадривать ее аплодисментами, затем Анжелика Варум закончила исполнение песни.

Напомним, в апреле 2017 года Лолита Милявская узнала о запрете на въезд на Украину. Как рассказывала артистка, о табу ей сообщили, когда сняли с поезда украинские пограничники около Конотопа. Как оказалось, украинские службы заранее знали, на каком поезде едет Лолита.

«Я услышала фразу: «Да, Милявская здесь». Мне вручили бумагу, согласно которой въезд мне был на три года закрыт», — жаловалась певица.

Причиной для запрета на въезд стал концерт в Керчи, проведенный в честь Дня спорта для семей с трудными детьми и детей-сирот в 2015 году. Артистка удивилась оперативной реакции украинских спецслужб.

В ноябре прошлого года российская исполнительница с украинскими корнями Лолита Милявская поручила развеять ее прах после смерти над Украиной.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Киев до сих пор считает полуостров украинской территорией.