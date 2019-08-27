Лобода объяснила, почему не хотела исполнять хит Пугачевой

Москва, 27 августа. Известная певица Светлана Лобода объяснила, что поначалу не хотела исполнять хит народной артистки СССР Аллы Пугачевой «Живи спокойно, страна» на творческом вечере Игоря Крутого, поскольку считала такой поступок нескромным.

По словам исполнительницы, ей важно было сначала узнать мнение самой Примадонны. Лобода долго сомневалась и даже поначалу просила Крутого «избавить ее от этой участи».

«К моему изумлению, Алла Борисовна так же, как и Игорь Яковлевич [Крутой], удивилась: а почему, говорит, ты не хочешь ее спеть, классная песня, тебе подходит», — цитирует Лободу URA.RU.

Как напоминает «Царьград», песня «Живи спокойно, страна» была написана в свое время исключительно под Пугачеву. Однако аранжировщикам настолько удачно удалось переделать композицию, что она вполне может стать новым хитом, а сама Лобода планирует включить ее в новый альбом.

«Знала, что это должен быть не ремейк на один вечер», — констатировала она.

На юбилейном вечере Крутого в рамках сочинского фестиваля «Новая волна» выступили также Филипп Киркоров, Дима Билан, Егор Крид, Игорь Николаев и многие другие.

Примечательно, что Пугачева на днях намекнула на то, что Лобода может стать ее преемницей. Соответствующее видео со словами Примадонны исполнительница опубликовала в своем Instagram. Поклонники при этом разделились на два лагеря: многие восприняли ролик с воодушевлением, однако нашлись и те, кто отнесся довольно скептически.

В целом, между Пугачевой и Лободой давно сложились дружеские отношения. Известно, что исполнительница хита SuperStar часто гостит у своей коллеги, а та приходит на ее концерты.

Ранее Крутой пообещал, что международный конкурс «Новая волна» больше не вернется в латвийскую Юрмалу и всегда будет проходить в Сочи. Против такой позиции выступила певица и учредитель фестиваля Laima Rendezvous Jurmala Лайма Вайкуле.