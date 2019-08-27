В РФ объяснили, что должна сделать Грузия для возобновления авиасообщения

Грузинские авиакомпании задолжали России за аэронавигационное обслуживание более одного миллиона долларов. Об этом сообщила в беседе с РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин подчеркнул, что этот вопрос выходит за рамки «межхозяйственных споров», поскольку охватывает не только транспортную, но и туристическую сферу. Поэтому Минтрансу с помощью соответствующих процедур необходимо взыскать задолженность.

По словам Светланы Петровой, в 2008 году в ходе переговоров между существовавшей тогда Росаэронавигацией и министерством экономического развития Грузии вопрос урегулирования долга за аэронавигационное обслуживание обсуждали. Тогда грузинские власти признали задолженность перед «Госкорпорацией по ОрВД», но с тех пор так и не погасили ее.

В Минтрансе уточняли, что сумма грузинского долга составляет почти 800 тысяч долларов и около 600 тысяч рублей без учета накопившейся пени. В ответ на это напоминание основатель грузинской авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили сказал, что у страны нет долгов перед Россией.

Юрий Барзыкин высказал удивление тем, что накопилась такая большая задолженность, и тем, что грузинские авиакомпании не погашали ее раньше.

«Однако прекращение полетов из Грузии в Россию было вызвано комплексом факторов. Задолженность является одним из них. Наши компании также прекратили туда полеты в связи со сложной социально-политической обстановкой. Поэтому сейчас самое время рассчитываться по долгам, чтобы готовить почву для возобновления авиасообщения с Россией. Время для решения этого спора у Минтранса есть», — заявил Барзыкин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Вице-президент Российского союза туриндустрии отмечает, что в Грузии, безусловно, заинтересованы в возобновлении авиасообщения с Россией.

«Для них это достаточно серьезный вопрос для генерирования туристического потока. Кроме того, грузинские власти будут способствовать урегулированию этого вопроса. Этот вопрос выходит за рамки межхозяйственных споров, т. к. охватывает не только транспортную, но и туристическую сферу», — сообщил собеседник ФАН.

Россия прервала авиасообщение с Грузией с 8 июля нынешнего года. Поводом для такого шага стали антироссийские демонстрации в Тбилиси. Тогда митингующие выступили против участия российской делегации в заседании Межпарламентской ассамблеи православия.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, приостановка полетов является временной мерой, которая будет действовать до тех пор, пока не исчезнет малейшая угроза, проистекающая из русофобских проявлений.

Как пишет RT, ранее премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе оценил убытки страны от сокращения потока туристов из России в 60 млн долларов.