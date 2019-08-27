Роскачество объяснило, чем могут быть опасны купленные «с рук» продукты

Москва, 27 августа. Несмотря на большое количество продуктовых магазинов, россияне продолжают покупать товары «с рук» в несанкционированных точках продаж. Эксперты Роскачества рассказали, какие потенциальные опасности могут нести такие продукты для здоровья.

«Зачастую уже на этапе создания продукт, изготовленный кустарным способом, может быть заражен возбудителями дизентерии, сальмонеллеза, ботулизма и т. д., а значит, является потенциально опасным для здоровья», — объяснили специалисты.

Опасности возникают главным образом из-за разницы в технологии производства и упаковке продукции.

Как правило, из-за отсутствия специального образования, фермеры могут просто не обладать знаниями, которые необходимы для приготовления качественного и безопасного продукта, поэтому неумышленно могут нарушить рецептуру выработки продукта, объясняют в организации.

Особенно этот риск касается составных продуктов животного и растительного происхождения, поскольку возбудители кишечных инфекций быстро размножаются в молочной, мясной и рыбной продукции.

В своих исследованиях Роскачество сталкивалось с тем, что во фруктах и овощах было обнаружено превышение по нитратам или пестицидам, а в меде были найдены остатки антибиотиков. Эксперты объяснили, что это случается по причине несоблюдения инструкций по применению средств защиты растений и животных.

Также специалисты говорят о проблемах домашних производителей, связанных с упаковкой продуктов. Производственная упаковка гарантирует безопасное обращение продукта на рынке, иными словами — его правильную транспортировку и надлежащее хранение.

В случае если продукты произведены или выращены в частном секторе, назначение упаковки может вовсе не соответствовать продукту, который в нее упаковали. Например, тара может быть не предназначена для пищевых продуктов или не соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям.

Кроме того, отмечают эксперты, в домашних условиях невозможно обеспечить герметичность упаковки, из-за чего могут быть нарушены условия хранения конкретного товара.

Покупатель всегда в праве запросить у продавца документы на товар, к примеру, ветеринарный сопроводительный документ, декларацию о соответствии требованиям ТР ТС (технического регламента Таможенного союза), товаросопроводительную документацию. Но проблема в том, что, как правило, фермеры не имеют документов на реализуемую продукцию, разрешения на торговлю и медицинской книжки, в то время как все это документы являются гарантией безопасности потребителя, говорят в Роскачестве и потому предостерегают от подобных покупок.