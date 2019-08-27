Вашингтон, 27 августа. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон анонсировал свой визит на Украину.

В своем Twitter Болтон признался, что с нетерпением ждет предстоящие встречи с партнерами США в Киеве. Тут же он добавил, что Вашингтон поддерживает реформы, которые готовит президент этой страны Владимир Зеленский и его стремление «создать более сильную и процветающую Украину».

Ранее ряд СМИ сообщил, что поездка Болтона связана с торговой войной США с КНР. По данным The Wall Syreet Journal, на Украине советник Трампа намерен вставить палки в колеса китайской компании Skyrizon Aircraft приобрести единственного на Украине производителя аавиационных двигателей — компанию «Мотор Сич». В Киеве Болтон примет участие в конференции по вопросам безопасности и лично пообщается с главой украинского завода, сообщает телеканал RT.

WSJ приводит несколько цитат советника Трампа, и из них становится абсолютно ясно, что он не скрывает, что главной целью этих переговоров является попытка помешать планам Китая по модернизации авиапромышленности и освоению новых технологий с помощью покупки «Мотор Сич».

«Мотор Сич» расположен в Запорожье. Первый авиадвигатель завод выпустил еще в 1916 году. В настоящее время производству остро не хватает заказов. Китайские партнеры приобрели у «Мотор Сич» 1200 авиадвигателей.

25 августа директор предприятия по связям с общественностью Анатолий Малыш заявил, что китайские компании Skyrizon и Xinwei Group приобрели более 50 процентов акций «Мотор Сич». Сделку теперь должен согласовать антимонопольный комитет Украины. Когда точно будет принято решение Малыш не знает. При этом он опроверг сообщения о том, что Болтон попытается заблокировать продажу китайцам акций завода.