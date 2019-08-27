Москва, 27 августа. Российская компания намерена добиться отмены контракта на поставку 35 самолетов Boeing-737 MAX через суд.

В суд в Чикаго с иском обратилась компания «Авиакапитал-сервис» — лизинговая «дочка» Ростеха. Фирма требует от производителя самолетов аванс в размере 35 миллионов долларов и проценты. Кроме того, компания потребовала от Boeing выплатить сумму упущенной выгоды в 75 миллионов. Таким образом, общая сумма иска составляет 115 миллионов долларов.

«Дочка» Ростеха подала иск к Boeing для расторжения контракта на 737 MAX. Как пишет Financial Times, эксперты уточнили, что это первый подобный иск после двух авиакатастроф новейшего пассажирского самолета. По данным KP.Ru, «Авиакапитал-Сервис» считает, что Boeing «намеренно» не раскрывала информацию о летной годности 737 Max. По данным «ФедералПресс», российская фирма заказала у Boeing 35 таких бортов до того, как их полеты запретили во многих странах мира.

Ранее сообщалось, что на заводах концерна Boeing заканчивается место под размещение готовых авиалайнеров: изготовленные компанией самолеты Boeing-737 MAX 8 приходится выкатывать на служебные автостоянки прямо возле сборочных цехов.

Источник проблем крупнейшего американского производителя самолетов — злополучная система стабилизации MCAS, которая была призвана скрыть критические проблемы с центровкой планера модели MAX 8 с помощью хитрых программных ходов. Однако в реальности эта «заплатка» оказалась хуже некуда — ее неправильная работа явилась причиной гибели 346 человек в двух катастрофах Boeing-737 MAX 8, произошедших практически подряд в конце прошлого и начале нынешнего года.

На сегодняшний день Boeing потерял на простоях 737 MAX более четырех миллиардов долларов, однако основные проблемы еще впереди — ведь до сих пор никто не знает, когда 387 самолетов серии MAX смогут подняться в воздух. Под угрозой оказалась и вся производственная программа Boeing по 737-й модели на без малого пять тысяч самолетов — многие заказчики отказываются от уже произведенных машин.

Напомним, сотни пилотов подали в суд на Boeing из-за проблем с 737 MAX. Свыше 400 пилотов подписали групповой иск против авиакомпании Boeing из-за «намеренного» сокрытия «конструктивных недостатков» воздушного судна.

В претензии подчеркивается, что пилоты учились летать на Boeing-737 MAX. Однако в настоящее время полеты этой модели приостановлены, поэтому летчики несут убытки и испытывают психологический дискомфорт ввиду отсутствия работы.

Инициатором группового иска является решивший остаться анонимным Пилот X. Он не захотел раскрывать своего имени из-за «страха расправы со стороны Boeing и дискриминации его клиентами». По словам пилота, авиакомпания Boeing принимала участие «в беспрецедентном сокрытии известных конструктивных недостатков MAX, что, как и ожидалось, привело к крушению двух самолетов MAX и последующей приостановке полетов всех самолетов MAX по всему миру».

Также в претензии пилоты подчеркивают, что возмущены решением Boeing установить автоматизированное программное обеспечение MCAS. Инициатор коллективного иска считает, что оно придало самолету «опасные аэродинамические недостатки при управлении». Планируется, что групповой иск будет рассмотрен в суде Чикаго 21 октября текущего года.

Напомним, самолет авиакомпании Ethiopian Airlines Boeing-737 MAX 8 потерпел крушение у эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. В катастрофе погибли 157 человек, в том числе три россиянина.