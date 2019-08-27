Минтруд РФ хочет пристраивать одиноких стариков в новые семьи

Москва, 27 августа. Министерство труда и социальной защиты РФ направило в регионы рекомендации для повышения качества жизни пожилых людей, которые включают советы по организации для них приемных семей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ ведомства.

По данным издания, в качестве примера в документе приводится опыт Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). В течение последних семи лет жители региона могут взять в семью «дееспособного гражданина (женщина старше 55 лет, мужчина старше 60 лет), имеющего жилье в этом регионе, но который из-за состояния здоровья не может сам «осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности». Отмечается, что у пенсионера, принимаемого в семью, не должно быть детей, или они не в состоянии за ним ухаживать и заботиться.

Уточняется, что для ухода за пожилым человеком предлагается ежемесячное пособие в размере 10,3 тыс. рублей, пишет Deita.ru.

Примечательно, что за время осуществления этого проекта в ХМАО было создано 356 приемных семей, на начало текущего месяца зафиксировано 173.

Общероссийского законодательства, регламентирующего такую практику, сегодня не существует. В апреле 2019 года Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) опубликовал рекомендации правительству и Госдуме рассмотреть вопрос регламентации устройства в приемные семьи пенсионеров и больных бездомных людей, передает телеканал «360».