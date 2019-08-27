BMW представил новый бронированный внедорожник X5 Protection VR6

Москва, 27 августа. Немецкий автопроизводитель BMW представил бронированную версию внедорожника X5 — Protection VR6. Автомобиль способен выдерживать обстрелы из АК-47 калибра 7,62 миллиметра и взрывы мощностью до 15 килограммов в тротиловом эквиваленте.

В двери, боковины и крыши модифицированного внедорожника установлены высокопрочные стальные панели. Днище и багажник BMW X5 Protection VR6 укрепили алюминиевыми элементами. Кроме того, автомобиль оснащен пуленепробиваемыми стеклами толщиной 30 миллиметров, способными защитить водителя и пассажиров от обстрелов и осколочных ранений. За дополнительную плату покупатель бронированного BMW может установить еще больше защиты на автомобиль, например, заказать бронепакет днища, позволяющий выдерживать взрыв ручной гранаты.

New armored BMW X5 Protection VR6 (bullets and explosives) - good for corrupt politicians who live in fear pic.twitter.com/QmlUZh17N8 — Earl Karanja (@Earlsimxx) August 26, 2019

Также модифицированный баварский «внедорожник» оснастили усиленными шинами на 20-дюймовых дисках, бронированным топливным баком, которому не страшны ни пули, ни контакты с огнем, ослепляющими фарами и акустической пушкой. Под капотом BMW X5 Protection VR6 установлен двигатель V8 твин-турбо мощностью 530 лошадиных сил. Автомобиль способен набрать скорость 100 км/ч за 5,9 секунды.

Стоимость бронированной версии BMW X5 пока не раскрывается. Отмечается, что автомобиль можно будет приобрести только по индивидуальному заказу.

Ранее сообщалось, что BMW X5 вошел в российский топ-10 самых популярных кроссоверов премиум-класса. Модель заняла третью строчку рейтинга.