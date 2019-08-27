Королев, 27 августа. Робот «Федор» объяснил попаданием в пробку стыковку с Международной космической станцией на три дня позже запланированного. Об этом говорится в его аккаунте в Twitter.

Он попросил прощения за опоздание. Робот «Федор» объяснил задержку стыковки с МКС пробками. Позже он уточнил, что готов к работе.

Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы. pic.twitter.com/iR277q5Mxo — FEDOR (@FEDOR37516789) August 27, 2019

Предыдущее сообщение «Федора» было написано в субботу, 24 августа, до отмены стыковки. На МКС робот будет находиться до 6 сентября, а 7 сентября вернется на Землю.

Ранее робот «Федор» рассказал о перегрузках во время космического полета к МКС. Как уточнил робот, все перегрузки, которые он испытывал, были штатными. Максимальное значение — 2,2g — перегрузки имели на 65 секунде полета. При этом свой полет в Международной космической станции «Федор» начал со слова «Поехали». Как пишет РИА Новости, робот доложил на Землю об отделении головного и хвостового обтекателей, первой и второй ступени ракеты. Кроме того, он отчитался о выходе космической станции на низкую орбиту.

Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-14» и роботом «Федором», стартовала с Байконура на 6.38 по московскому времени 22 августа. Робот летит к МКС без экипажа.

Напомним, возвращение с Международной космической станции на Землю корабля «Союз МС-14» с человекообразным роботом «Федор» отложено с 3 на 7 сентября. Робот проведет на борту МКС 14 дней, а не 10, как сообщалось ранее.

Российский робот «Федор» превосходит американские аналоги умением использовать рабочие инструменты и мелкой моторикой рук, заявил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

Дудоров отметил, что «Федор» имеет ряд преимуществ перед зарубежными аналогами, в частности перед американской Boston Dynamics.

«В основном эти функции связаны с мелкой моторикой и возможностью манипулирования объектами, такими как ручной инструмент», — сказал Дудоров.

Кроме того, «Федор» стал первым в мире роботом, который смог сесть на шпагат.

Final Experimental Demonstration Object Research или FEDOR представляет собой российского человекообразного робота. Проект был разработан ФПИ совместно с «Андроидной техникой» для МЧС. «Федор» является роботом-спасателем. Предполагается, что в 2021 году он отправится в космос на новом российском космическом корабле «Федерация».

Напомним, российские космонавты на МКС пробежали длину земного экватора. Российская беговая дорожка БД-2 на борту Международной космической станции выработала свой ресурс, но продолжает функционировать, рассказала заместитель главного конструктора Института медико-биологических проблем РАН Евгения Ярманова.

По ее словам, дорожку доставили на МКС в 2013 году. Она призвана помогать космонавтам поддерживать состояние мышц, а также уровень физической работоспособности на предполетном уровне. Ярманова подчеркнула, что российские космонавты на МКС пробежали длину земного экватора. Это более 40 тысяч километров.