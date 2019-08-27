Минтранс РФ выведет из тени незаконных авиаперевозчиков

Москва, 27 августа. Директор департамента государственной политики в области гражданской авиации российского министерства транспорта Светлана Петрова заявила, что ведомство хочет вывести из тени незаконные авиаперевозки.

Как рассказала высокопоставленный чиновник в интервью РИА Новости, специалисты федерального ведомства подготовили блок предложений, которые касаются повышения безопасности полетов воздушных судов авиации общего назначения.

«Прежде всего — вывод из теневого сектора всех тех, кто занимается извозом незаконно. Если помните, то же самое процветало в свое время не в небе, а на дорогах столицы», — пояснила Светлана Петрова.

«Мы предлагаем определить понятные всем правила игры и разработать отдельные требования к этому сегменту рынка. Прежде всего, к экскурсионным полетам», — констатировала директор департамента государственной политики в области гражданской авиации российского министерства транспорта.

Напомним, в начале августа министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что ведомство рассматривает возможность создания сети высокоскоростных магистралей (ВСМ) по всей стране.

Глава Минтранса РФ подчеркнул, что зарубежный опыт эксплуатации ВСМ свидетельствует о значительных преимуществах такой сети. Дитрих привел опыт использования ВСМ в Китае, отметив, что плюсы сети видны в масштабе. Глава ведомства также отметил, что в этой сфере целесообразно реализовывать сразу несколько проектов.