СМИ показали видео с замедленной съемкой стрельбы из мощнейшего в мире миномета

Москва, 27 августа. Видео с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета «Тюльпан» опубликовали в Сети.

На записи, размещенной на YouTube-канале телевизионного канала «Звезда», запечатлена подготовка экипажей к стрельбе и залпы батареи «Тюльпанов», в том числе в замедленном действии.

Военные учения артиллеристов прошли в Западном военном округе (ЗВО). Огонь велся по целям на расстоянии от восьми до сорока километров. В общей сложности было ликвидировано около 150 целей.

2С4 «Тюльпан» — советский самоходный миномет, рассчитанный для уничтожения укрепленных зданий, фортификационных конструкций, скоплений живой силы и вооружения и военной техники врага, а также разрушения объектов и целей, поражение которых другим артиллерийским орудиям недосягаемо. Для стрельбы могут применяться в том числе ядерные снаряды мощностью в две килотонны в традиционном и активно-реактивном варианте.

Ранее американский аналитический журнал National Interest составил список из пяти опаснейших и мощнейших военных самолетов России. По словам авторов материала, российский Су-27 стал ответом на американские F-15. Согласно информации издания, в список были включены: многоцелевой истребитель Су-27, который стал ответом на американские F-15 и F-16, а также МиГ-29, пользующийся широким спросом на мировом рынке и до настоящего времени стоящий на вооружении ряда армий постсоветских стран.