Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Более 30 тыс. военных принимают участие в масштабных учениях в ЦВО

39
0 Оставить комментарий

Более 30 тыс. военных принимают участие в масштабных учениях в ЦВО

Екатеринбург, 27 августа. Масштабные военные учения по материально-техническому обеспечению стартовали сегодня на территории Центрального военного округа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В учениях под руководством заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова принимают участие более 30 тыс. военнослужащих и гражданского персонала Центрального, Западного, Южного и Восточного военных округов и ВДВ.

В рамках учениях военные будут тренироваться выполнять задачи по всем видам тылового и технического обеспечения: это и прикрытие дорог, барьерных рубежей, отразвертыванию участков автотрасс для посадки самолетов, организация спецвидов технического и продовольственного обеспечения войск.

В министерстве подчеркнули, что одной из главных задач учения является совершенствование форм и способов задач, возложенных на систему материально-технического обеспечения российской армии. Мероприятие продлится до 30 августа.

Ранее в ведомстве сообщили об учениях Северного флота по обороне крупного промышленного объекта в Арктике

 

 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров