Более 30 тыс. военных принимают участие в масштабных учениях в ЦВО

Екатеринбург, 27 августа. Масштабные военные учения по материально-техническому обеспечению стартовали сегодня на территории Центрального военного округа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В учениях под руководством заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова принимают участие более 30 тыс. военнослужащих и гражданского персонала Центрального, Западного, Южного и Восточного военных округов и ВДВ.

В рамках учениях военные будут тренироваться выполнять задачи по всем видам тылового и технического обеспечения: это и прикрытие дорог, барьерных рубежей, отразвертыванию участков автотрасс для посадки самолетов, организация спецвидов технического и продовольственного обеспечения войск.

В министерстве подчеркнули, что одной из главных задач учения является совершенствование форм и способов задач, возложенных на систему материально-технического обеспечения российской армии. Мероприятие продлится до 30 августа.

Ранее в ведомстве сообщили об учениях Северного флота по обороне крупного промышленного объекта в Арктике