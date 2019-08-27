Москва, 27 августа. В России за пять лет число пациентов с сахарным диабетом увеличилось на 23%, рассказали в пресс-службе Минздрава.

Были названы российские регионы, где чаще всего болеют сахарным диабетом. Отмечается, что в 2013 году в России проживали 3,9 миллиона человек сахарным диабетом. В 2018 году эта цифра составила 4,8 миллиона человек. Как пишет RT, регионом, где чаще всего болеют сахарным диабетом, в 2018 году стала Псковская область, где на 100 тысяч населения пришлось 4,8 тысячи случаев этого заболевания. Высокий уровень заболеваемости медики зафиксировали в Тульской и Ивановской областях (в обеих регионах по 4,5 тысячи случаев на 100 тысяч человек), в Карелии (4,4 тысячи на 100 тысяч населения) и Орловской области (4,3 тысячи на 100 тысяч населения).

Ранее немецкие ученые заявили о том, что диабет излечим. Сахарный диабет второго типа излечим, однако имеет довольно высокую вероятность рецидива. К такому выводу пришли исследователи из Института Роберта Коха в Берлине и Диабетического центра в Дюссельдорфе.

Специалисты предупредили, что в ближайшие десятилетия в мире станет гораздо больше людей, страдающих от данного заболевания. В частности, они считают, что к 2040 году число жителей Германии, подверженный диабету второго типа, существенно возрастет.

«Мы прогнозируем рост числа больных до 12 миллионов человек», — заявили они.

Такие предположения, отметили ученые, требуют решительных действий, направленных на поиск новых методов профилактики и терапии. Согласно последним исследованиям, на которые ссылаются эксперты из ФРГ, у диабета второго типа довольно высокая вероятность ремиссии, если пациент соблюдает строгую диету и сбрасывает лишний вес.

«У 85% людей, которые сбросили более 15 килограммов, а также смогли нормализовать уровень глюкозы в крови, наблюдается ремиссия», — отметили исследователи.

Ранее канадские исследователи на основе двухдневного эксперимента выявили «самый правильный завтрак» для людей, страдающих диабетом. Как выяснилось, жирный и низкоуглеводный омлет помог предотвратить выбросы сахара сразу после приема пищи, при этом эффект сохранялся в течение всего дня.

Однако известный российский диетолог Маргарита Королева поставила под сомнение итоги эксперимента. По ее мнению, рацион как здорового, так и страдающего каким-либо заболеванием человека, должен быть разнообразным.

Кроме того, ученые опровергли пользу витамина D для защиты от развития диабета.

«Наши коллеги уже говорили о существовании связи между низким уровнем витамина D в организме и высокой вероятностью заполучить диабет второго типа. Другие исследования показали, что он улучшает работу клеток, производящих инсулин. При этом никто не проверял, может ли он замедлить или предотвратить развитие болезни», — отметила автор исследования Марлин Стейтен.

Ее команда проверила теорию на практике. Медики отобрали группу из почти 2,5 тысяч добровольцев с постоянно высоким уровнем сахара в крови, состояние которых оценивалось как преддиабетическое. Ученые попытались защитить участников эксперимента от диабета с помощью синтетического аналога рыбьего жира. Его доза превышала норму примерно в восемь раз.

Исследователи в течение трех лет отслеживали состояние добровольцев и отмечали случаи возникновения диабета среди них и членов контрольной группы. Полученные данные сопоставлялись с другими жизненными показателями добровольцев.

В результате выяснилось, что прием витамина D не повлиял на риск развития диабета. К концу исследования среди добровольцев в обеих группах от заболевания страдал каждый четвертый. Различия также не проявились с учетом возрастных, половых, этнических и прочих характеристик.