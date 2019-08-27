Технология распознования лиц может появиться в аэропортах России

Москва, 27 августа. Крупные воздушные гавани Российской Федерации уже испытывают алгоритмы идентификации лиц, массовое применение системы может занять до полутора лет. Об этом заявил журналистам генеральный директор фирмы NtechLab Александр Минин.

Он отметил, что на сегодняшний день проходят пилотные проекты.

«Мы не единственные, чей алгоритм тестируется, поэтому не можем подробно комментировать до объявления официальных тендеров», — передает ТАСС слова Минина.

По его словам, до начала будущего года будут известны итоги пилотных проектов. Он добавил, что в настоящее время компания не может раскрывать детали.

В мае текущего года стало известно, что министерство внутренних дел России тестирует небольшие камеры-видеорегистраторы, наделенные функцией распознавания лиц.