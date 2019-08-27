«Союз МС-14» с роботом «Федором» пристыковался к МКС. События дня. ФАН-ТВ

«Федор» на МКС Робот «Федор» прилетел на Международную космическую станцию. Союз МС-14» со второй попытки успешно пристыковался к МКС. Теперь Skybot F-850, которого все попросту называют «Федором», ждет серьезная работа. Помощник космонавтов будет протирать на станции пыль, подсвечивать рабочие зоны, перекусывать кусачками кабели. Предполагается, что на станции робот будет гостить две недели. После он отправиться на родной космодром «Байконур».

Французы за возвращение России в G7 Вернуть или не вернуть? Такой вопрос об участии России в саммите G7 своим читателям задали журналисты французской газеты Le Figaro. Более 80% высказались за возобновления прежнего формата. Эту тему сейчас обсуждают и главы семи государств — участников саммита. Он проходил во Франции в течение трех дней. За возвращение России обеими руками голосуют США и Япония. Глава Белого дома Дональд Трамп даже поссорился с некоторыми коллегами по «семерке», настаивая на возвращении России в объединение. Но к единому мнению лидеры стран-участниц так и не пришли.

Обжалование штрафов на госуслугах Штрафы за нарушение правил дорожного движения можно будет обжаловать на сайте госуслуг. Сервис начнет работать уже в следующем году. Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи Максим Паршин. По его словам, нововведение значительно упростит процесс обжалования. Водителям не нужно будет идти в Госавтоинспекцию, стоять в очереди, чтобы вернуть деньги за неправомерно назначенный штраф. Стоит всего лишь дать согласие на получение электронных заказных писем. Они будут приходить в день, когда вынесут постановление о нарушении.