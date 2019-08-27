Рогозин назвал причину неудавшейся стыковки «Союза МС-14» с МКС

Москва, 27 августа. Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту не смог состыковаться с Международной космической станцией (МКС) с первого раза из-за устаревшей аппаратуры иностранного производства. Об этом сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Центре управления полетами.

Рогозин уточнил, что оборудование, которому уже 10 лет, не отвечало на сигналы корабля. Согласно данным из открытых источников, аппаратура произведена на Украине.

Глава Роскосмоса добавил, что уже принято решение о создании комиссии, которая оценит состояние МКС, включая все ее блоки. Кроме того, по словам Рогозина, может быть принято политическое решение, согласно которому станция продолжит работу и после 2024 года. Для этого необходимо получить все данные о функционировании узлов. Рогозин отметил, что «эту работу начали наши американские коллеги», сообщает «Царьград».

Напомним, 27 августа корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту успешно пристыковался к МКС. Первая попытка стыковки прошла 24 августа и завершилась неудачей, пишет «Ридус». «Союз МС-14» успешно пристыковался к модулю «Звезда», который освободили специально для корабля с роботом «Федором» на борту, переместив в ручном режиме «Союз МС-13» к модулю «Поиск».

Робот «Федор» будет находиться на МКС до 6 сентября. Планируется, что 7 сентября он вернется на Землю, передает «ФедералПресс».