Мария Кожевникова рассказала, с какого возраста начала худеть

Москва, 27 августа. Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова рассказала, с какого возраста начала борьбу с лишними килограммами.

Размышлениями на тему актриса поделилась в интервью изданию PeopleTalk, отметив, что поддерживать тело в тонусе ей всегда было непросто, однако усилия не пропадали даром, учитывая, что у Марии – трое детей.

«Несмотря на умеренный рацион во время беременности, она все равно набирала лишний вес. Я толстела буквально по килограмму в день, даже лежала в больнице», — вспоминает Мария Кожевникова.

«Врачи следили за моим питанием, но вес все равно прибавлялся. В общем, из роддома я выходила то плюс 20 килограммов, то плюс 30…» — добавляет актриса, отмечая, что причина всему — проблемы со здоровьем.

По словам Кожевниковой, во время беременностей у нее происходит серьезная гормональная перестройка.

«Меня обследовали, и врачи так и не поняли, почему мой организм так резко набирает вес после седьмого месяца беременности, а ведь я не так много ела», — недоумевает звезда «Универа».

Впрочем, сидеть на диетах и вести борьбу за стройность актрисе не привыкать – она с детства знает, что такое изнурительные тренировки.

«Я худею с четырех лет, потому что занималась художественной гимнастикой и каждые 100 граммов — это лишняя нагрузка на ноги, которая очень сильно ощущается, когда занимаешься спортом», — констатирует артистка.

Добавим, что 34-летняя Мария Кожевникова вот уже шесть лет она счастлива в браке с бизнесменом Евгением Васильевым. Вместе супруги растят троих сыновей.