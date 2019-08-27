NASA высоко оценило стыковку «Союза МС-14» с роботом «Федором» на борту

Нью-Йорк, 27 августа. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) полагает, что стыковка пилотируемого корабля «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту с Международной космической станции (МКС) прошла благополучно. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте NASA.

«Союз МС-14» без экипажа на борту удачно прибыл и пристыковался к МКС в 23.08 по времени Восточного побережья (06.08 по московскому времени)», — следует из сообщений.

Напомним, пилотируемый корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» (Skybot F-850) на борту автономно пристыковался к агрегатному отсеку рабочего модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС). Стыковка состоялась на четыре минуты раньше необходимого времени. Предполагалось, что соединение завершится в 06.12, сообщала KP.ru.

Отметим, что эта попытка стыковки стала уже второй. Первая планировалась 24 августа, но ничего не получилось, поскольку «Союз МС-14» не смог пристыковаться к малому исследовательскому модулю «Поиск». В NASA объясняли, что причаливание корабля тогда было прекращено по причине проблем с усилителем системы «Курс» на борту станции, сообщал «Царьград».

Робот «Федор» построен фирмой «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, который прибыл на МКС, получил имя Skybot F-850. В ключевые задачи Skybot F-850 на этот полет входят передача телеметрии, определение характеристик, связанных с безопасностью полета и другое, сообщает Infox.ru.

По мнению главы государственной корпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина, «Федор» выступит в качестве искусственного космонавта. Ожидается, что киборг вернется домой 7 сентября.