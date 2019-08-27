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Johnson & Johnson выплатит $572 млн по делу об опиоидах

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Johnson & Johnson выплатит $572 млн по делу об опиоидах

Вашингтон, 27 августа. Компанию Johnson & Johnson суд обязал выплатить 572 миллионов долларов за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса в Соединенных Штатах Америки, информирует Kp.ru.

Как сообщает ФедералПресс, холдинг наказан за методы продвижения на рынке болеутоляющих средств, которые вводили пациентов в заблуждение. В Johnson & Johnson не согласились с решением американской фемиды и намерены обжаловать решение суда.

RT напоминает, что так называемый опиоидный кризис, который эксперты считают одной из серьезнейших проблем в сфере здравоохранения Соединенных Штатов, берет свое начало в 1990-х годах.

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Источник: NBC News
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