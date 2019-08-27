Около 34 млн россиян оказались в «квалификационной яме»

Москва, 27 августа. Свыше 1,3 млрд человек в мире выполняют работу, не обладая необходимой для нее квалификацией. В России эта отметка зафиксирована на уровне 34 млн человек. Об этом заявил партнер компании BCG Антон Степаненко во время презентации международного исследования глобальных вызовов на рынке человеческого капитала.

По его словам, в мире на сегодняшний день 1,3 млрд работников подвержены проблеме «квалификационной ямы». Это говорит о том, что люди трудятся в условиях, когда их умений и опыта недостаточно или в избытке. Степаненко указал на то, что это достаточно большая цифра, поскольку наблюдается неэффективное распределение человеческого ресурса, пишет News.ru.

На сегодняшний день, как отметил эксперт, каждый работодатель сталкивается с проблемой, когда предприятие часто не может найти сотрудников с необходимыми навыками. Для компаний такая ситуация предполагает скрытый налог на производительность труда, сообщает Deita.ru.

Отмечается, что исследование было проведено за первые шесть месяцев текущего года аналитической компанией BCG совместно с WorldSkills и государственной корпорацией Росатом. Методология включала онлайн-опрос и многочисленные интервью практически в 30 государствах, социологический опрос более 100 крупнейших работодателей, а также анализ статистической информации Международной организации труда, ЮНЕСКО.