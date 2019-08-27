Власти Сирии начали восстанавливать инфраструктуру Хан-Шейхуна

Хан-Шейхун, 27 августа. Сирийские власти начали восстанавливать инфраструктуру в освобожденном несколько дней назад городе Хан-Шейхун.

По словам представителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Равиля Мугинова, с момента освобождения города от боевиков специалисты проводят в здания электричество, первым делом был наведен порядок в мечети, мирные жители возвращаются в свои дома. Российские военные доставили в город гуманитарную помощь.

«Когда мы ехали, то видели, что дороги уже залатали, асфальт положили, стараются убрать мусор», — рассказал Мугинов.

По его словам, администрация города пытается сделать все возможное для возвращения Хан-Шейхуна к мирной жизни.

Губернатор провинции Идлиб Мухаммад Фади Садун напомнил, что раньше это был красивый город.

«Мы постараемся сделать все, чтобы он как можно скорее стал таким, как прежде», — отметил губернатор.

Первоочередной задачей для властей является восстановление электроснабжения и водопровода, подчеркнул чиновник.

Напомним, город с 2014 года оставался цитаделью боевиков. 22 августа корреспонденты Федерального агентства новостей одними из первых вошли в освобожденный от боевиков Хан-Шейхун и опубликовали первые фотографии из города. Он был занят без боевых столкновений после продолжительных боев в окрестностях.

Члены бандитских формирований очень быстро отступали от Хан-Шейхуна, несмотря на заявления террористов из «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) сражаться до победного конца.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал действия САА легитимными, а также необходимыми с точки зрения достижения целей, поставленных Совбезом ООН по сирийскому урегулированию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что локальные победы над террористами можно только приветствовать, сообщает RT.