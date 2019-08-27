«Союз» с роботом Федором пристыковался к МКС со второй попытки

Москва, 27 августа. Космический корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту в автоматическом режиме пристыковался к Международной космической станции со второй попытки.

Об этом сообщили в Центре управления полетами (ЦУП) РФ, уточнив, что стыковка произошла за несколько минут до расчетного времени. В момент причаливания МКС пролетала над территорией Китая.

В ЦУП уточнили, что после стыковки несколько часов уйдет на выравнивание давления между «Союзом» и Международной космической станцией и проверку герметичности сцепки. Только после этого экипаж МКС сможет открыть люк на корабль.

Как напоминает RT, первый российский человекоподобный робот Федор будет работать на орбите до 6 сентября, после чего пройдет его возвращение на Землю. Ракета-носитель «Союз-2.1а» c кораблем «Союз МС-14» стартовала с Байконура утром 22 августа.

Добавим, что научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин считает, что робота Федора отправили на Международную космическую станцию для отработки его движений в невесомости.

Сам андроид состоит приблизительно из 15 тысяч деталей, половина из которых была создана в России. Рост робота составляет 180 сантиметров при весе в 160 кг. Федор может автономно управляться посредством оператора на довольно большом расстоянии.