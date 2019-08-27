Посольство РФ опровергло слова американского сенатора об отказе в российской визе

Вашингтон, 27 августа. Посольство РФ в США опровергло слова американского сенатора Рона Джонсона, заявившего об отказе в выдаче российской визы.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, американский сенатор-республиканец Рон Джонсон рассказал на своем сайте, что российские власти отказали ему в выдаче визы. Джонсон планировал приехать в РФ в составе делегации конгресса, чтобы провести переговоры с официальными российскими лицами, американскими предпринимателями и «организациями гражданского общества». Комментируя «отказ» в получении визы, политик обещал и в дальнейшем давать «решительный ответ на агрессию России», выразив при этом «готовность к диалогу».

Российское посольство в Вашингтоне утверждает, что Джонсону не было отказано в выдаче визы, поскольку он вообще не обращался за ее получением.

«Сенатор не обращался за визой в наше посольство и не информировал о своих планах посетить Россию», — говорится в заявлении диппредставительства.

В посольстве подчеркнули, что давно призывают Вашингтон отказаться от «черных списков», из-за которых российские официальные лица не могут въехать на территорию США. Дипломаты отмечают, что обвинения Джонсона — беспочвенны и свидетельствуют о готовности к конфронтации.

«В своей обычной русофобской манере он переиначивает российскую внешнюю политику и позволяет себе грубые высказывания. Вряд ли можно воспринять всерьез его заявления о так называемых намерениях восстановить прямой диалог с российскими парламентариями», — сообщает посольство.

Джонсон возглавляет подкомитет сената США по сотрудничеству в сфере европейской и региональной безопасности. После инцидента в Керченском проливе, когда были задержаны украинские корабли, вторгшиеся в российские территориальные воды, сенатор призывал провести «многонациональную операцию» против РФ в Черном море. Кроме того, он занимался разработкой проекта резолюции против реализации проекта «Северный поток — 2» и представлял законопроект, предусматривающий выделение странам ЕС средств для стимуляции их отказа от российского газа.