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Захарова обвинила G7 в отказе от либеральных ценностей

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Захарова обвинила G7 в отказе от либеральных ценностей

Москва, 27 августа. Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова обвинила государства G7 в отказе от либеральных ценностей.

Размышлениями на тему дипломат поделились с читателями, опубликовав пост в социальной сети Facebook. По мнению Захаровой, страны «большой семерки», считая себя «клубом либеральных демократий», на деле не придерживаются этих ценностей.

«Если речь идет о либерализме, то важнейший его постулат — свобода мировоззрения… Тогда почему эти страны объединились в закрытый клуб, который приемлет только себе подобных? Только тех, кто мыслит и живет согласно утвержденным кем-то ценностям?» — задается вопросами Захарова.

По мнению официального представителя российского МИД, невозможно в одно время на словах отстаивая либерализм, на деле же проявлять полную нетерпимость к любому инакомыслию.

«Либеральная экономика не может опираться на стратегию ведения торговой войны, для обеспечения победы в которой хороши все средства, вплоть до разрушения имеющейся правовой системы отношений. Тогда это не либерализм, а крокодилизм», — констатировала дипломат.

Захарова обвинила G7 в отказе от либеральных ценностей

Как напоминает «Газета.ru», на прошлой неделе Мария Захарова заявила, что Россия готова рассмотреть возможность участия в саммите «большой семерки», однако для этого нужно перевести обсуждение мероприятия из развлекательного формата в деловой.

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Источник: Facebook
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