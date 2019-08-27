США понесут ущерб из-за санкций против «Северного потока — 2», уверены в Германии

Берлин, 27 августа. Немецкое издание Handelsblatt предрекло США ущерб от возможных американских санкций против «Северного потока — 2».

Как отмечает издание, возможные санкции США против компаний, занимающихся строительством газопровода «Северный поток — 2», могут нанести ущерб американским нефтегазовым проектам в Мексиканском заливе.

«С точки зрения Германии название (американского законопроекта — прим. ФАН) выглядит как дерзость: «закон о защите европейской энергетической безопасности» — так звучит недавняя санкционная угроза из Вашингтона», — пишет автор статьи.

По его мнению, стремление США ввести санкции против «Северного потока — 2» настолько велико, что Вашингтон не принимает во внимание возможные последствия. В частности, это касается участвующих в проекте европейских компаний, играющих весомую роль на мировом энергетическом рынке. Именно они на протяжении долгого времени работали в Мексиканском заливе в качестве субподрядчиков американских корпораций Chevron и Exxon Mobil. Если против них будут введены ограничения, проекты по добыче нефти и газа в заливе окажутся под угрозой срыва, поскольку заменить европейских партнеров будет попросту некем.

Автор материала подчеркивает, что экономика США критически рассматривает возможные санкции против «Северного потока — 2». Эти ограничения могут нанести ущерб американским компаниям, экспортирующим сжиженный природный газ в ЕС, потому что европейские покупатели могут сократить импорт газа из Соединенных Штатов и найти других поставщиков.

Напомним, законопроект о введении санкций против компаний, представляющих оборудование и техническую поддержку для строительства газопровода «Северный поток — 2» был одобрен в комитете американского сената в начале августа. Под ограничения могут попасть компании из целого ряда европейских стран, включая Германию, Францию, Нидерланды и другие.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. Против проекта выступают Польша, страны Прибалтики и Украина, которая не хочет терять доходов от транзита российского газа. К противникам проекта относятся и США, рассматривающие Европу в качестве перспективного рынка для сбыта американского сжиженного природного газа.