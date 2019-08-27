Роскосмос объявил о начале подготовки к полету на Луну

Москва, 27 августа. Госкорпорация Роскосмос объявила тендер на проведение исследований, которые необходимы для осуществления пилотируемой миссии на Луну.

Исполнитель должен проанализировать технологии, которые будут использованы в системах жизнеобеспечения космонавтов во время нахождения на Луне. Необходимо сформировать требования к космической технике, подготовить различные варианты по электроснабжению лунной базы, выбрать роботехнические системы, с которыми будут взаимодействовать космонавты.

Исполнитель тендера должен расписать программу исследования и освоения Луны и подготовить варианты реабилитации космонавтов после полетов.

Общая сумма контракта составляет 374,3 миллиона рублей, сообщает сайт госзакупок.

Ранее стало известно, что научно-производственное предприятие «Звезда» разработает скафандры для высадки человека на лунную поверхность. Их основное отличие от скафандров для работы в открытом космосе — наличие штанов с шарнирами, которые позволят космонавту двигаться. В открытом космосе ноги космонавта фиксируются в специальных устройствах, все, что необходимо он делает руками.

Напомним, что пилотируемый полет с высадкой первого российского экипажа на Луне запланирован на 2030 год. В 2029 году будет произведен облет спутника Земли, а в 2030 — на Луне развернут модуль для жизни и работы космонавтов.

Как сообщает «Газета.ru», вице-президент США Майк Пенс заявил, что Штаты планируют отправить астронавтов на Луну и оставить их на этой планете на некоторое время в 2024 году.