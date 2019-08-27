В «Шереметьево» планируют сократить число голосовых оповещений

Москва, 27 августа. В столичном аэропорту «Шереметьево» в обозримом будущем станет меньше количество голосовых оповещений.

Как сообщают «Известия», международная ассоциация аэропортов обратилась к министру транспорта Российской Федерации Евгению Дитриху с инициативой реализовать концепцию «Тихий аэропорт» на базе именного этого аэровокзала.

«Концепция предполагает сокращение количества голосовых сообщений в воздушных гаванях, что должно создать приемлемый уровень звукового фона, снизить стресс у пассажиров и создать комфортные условия для работы сотрудников», — передает издание.

Дело в том, что согласно исследованиям, голосовые сообщения — наименее удобный для пассажира способ восприятия информации. К примеру, регистрацию на рейс лишь 2% предпочитают узнавать по громкой связи, а посадку в самолет — 4,5%.

«Голосовые сообщения — наименее удобный способ восприятия информации, подавляющее большинство пассажиров получают ее приоритетно визуально, — подтвердил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Добавим, что в министерстве труда России сейчас рассматривают предложенную инициативу. При удачной реализации пилота уже в 2020 году концепция может быть внедрена и в других аэропортах страны.

Как напоминает «Газета.ru», минувшей весной эксперты из международной компании AirHelp проанализировали качество и скорость работы авиакомпаний и аэропортов по всему миру и составили соответствующий рейтинг авиационной отрасли. В России лучшим аэропортом признали «Шереметьево», а первое место в рейтинге авиакомпаний занял «Аэрофлот».