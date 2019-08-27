Савченко предрекла «серьезные волнения» на Украине из-за Порошенко

Киев, 27 августа. Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что бывший президент Украины Петр Порошенко должен понести уголовное наказание.

В эфире Youtube-канала «Politeka» Савченко заявила, что Порошенко, а также генпрокурор Украины Юрий Луценко должны «понести уголовное наказание за свои преступления». В противном случае, подчеркнула депутат, в украинском обществе могут начаться «серьезные волнения».

«Я остаюсь действующим народным депутатом, пока Верховная рада нового созыва не примет присягу. У меня как у народного депутата есть обязанность проверять бытовые и жилищные условия заключенных в местах лишения свободы. Наверное, к тому времени, когда Порошенко и Луценко будут сидеть, я не буду народным депутатом, но попробую передать им передачку. Думаю, что если они не окажутся за решеткой, это всколыхнет украинское общество», — сказала Савченко.

Напомним, Надежда Савченко, будучи действующим депутатом, баллотировалась в Верховную раду в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, но набрала лишь восемь голосов, а победил в округе самовыдвиженец Александр Ковалев. После провала на выборах Савченко заявила, что украинские избиратели выбрали не демократию, а авторитаризм, проголосовав за Владимира Зеленского на президентских выборах и поддержав его партию «Слуга народа» на выборах в Раду.

Депутат заявила, что на Украине «больше нет оппозиции», подчеркнув, что если представители партии Зеленского станут «дисциплинированно ходить в парламент», то остальным избранникам «на работу можно просто не приходить», поскольку от них «ничего не будет зависеть».

Савченко была военным летчиком, офицером ВСУ. В 2014 году она принимала участие в гражданской войне в Донбассе в составе украинского националистического батальона «Айдар». Ее задержали в России после того, как она незаконно пересекла границу под видом беженца. В дальнейшем Савченко было предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

В 2016 году Савченко была помилована указом президента РФ и отправлена на Украину, где у нее также возникли проблемы с законом. На родине бывшую летчицу обвинили в подготовке теракта и около года содержали в киевском СИЗО.