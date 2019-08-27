Скончалась работавшая с Мишель Обамой дизайнер Изабель Толедо

Нью-Йорк, 27 августа. Американский дизайнер кубинского происхождения Изабель Толедо умерла в возрасте 59 лет.

Дизайнер скончалась от рака молочной железы.

Изабель Толедо получила широкую известность в 2009 году , когда создавала платья для супруги будущего президента США Мишель Обамы. Кроме того, платья от Толедо носили актрисы Деми Мур, Дебра Мессинг, Деби Мейзар и другие, сообщают «Известия».

Ранее во Франции умер легендарный кутюрье Карл Лагерфельд. Причиной его смерти стал рак поджелудочной железы.

Как сообщает «Газета.ru», топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер скончалась от менингококкового сепсиса на 62-м году жизни в одной из больниц Италии.