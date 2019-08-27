Офицер погиб во время операции по задержанию браконьеров на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 27 августа. Военнослужащий на Камчатке погиб во время операции по задержанию браконьеров на реке Карага, сообщает краевое следственное управление СК РФ.

Его тело было обнаружено во время осмотра места происшествия. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, офицер провалился в реку, и его унесло течением.

Ранее охрана Хабаровского заповедника поймала браконьеров с помощью фиолетового плюшевого медведя. Сотрудники заповедника долгое время следили за браконьерами, а когда информация о нарушителях была собрана, их решили задержать, используя отвлекающий маневр. Охрана оставила игрушечного медведя на дороге, прикрепив к нему рацию. Когда браконьеры подошли к нему, к ним обратились по рации, а затем задержали.

«Злодеи, сдавайтесь!», — сказали сотрудники госинспекции.

Как сообщает «Газета.ru», в ЮАР слон затоптал браконьера. Группа мужчин пробралась в национальный парк, чтобы поймать носорога. На одного из злоумышленников напал слон, затоптав его насмерть. Друзья мужчины убежали. Позже они рассказали о случившемся родственникам погибшего, которые обратились к охране национального парка.

Сотрудники заповедника пытались найти тело мужчины, но поиски не увенчались успехом. Выяснилось, что голодные львы съели тело браконьера. Охрана заповедника нашла лишь его череп.