Роструд рассказал о новой графе в резюме

Москва, 27 августа. В резюме россиян – соискателей той или иной вакансии появится новая графа.

Размышлениями на тему в интервью «Российской газете» поделился заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Российской Федерации Денис Васильев.

«Опыт волонтерства очень важен и является сильной характеризующей чертой соискателя. Поэтому планируется интегрировать систему «Добровольцы России» с нашим порталом «Работа в России», — пояснил высокопоставленный чиновник.

Заместитель главы Роструда уточнил, что уже в следующем году у пользователей портала будет возможность при размещении своего резюме дополнительно сообщить о волонтерском опыте.

Ранее в российском Кабмине был утвержден план реализации Концепции развития волонтерства до 2025 года, который предполагает интеграцию системы «Добровольцы России» с системой «Работа в России» для учета опыта добровольчества при трудоустройстве.

Как напоминает «Газета.ru», ранее в Федеральной службе по труду и занятости Российской Федерации рассказали, что несовершеннолетние могут заключать трудовой договор без согласия родителей с 16 лет.

15-летний подросток может заниматься легким трудом, не сопряженным с вредом здоровью. Получивший общее образование 14-летний подросток может привлекаться к легкому труду, если письменное согласие на это дадут его родителей и органы опеки.

Кроме того, работодатель должен установить для несовершеннолетних работников сокращенный рабочий день. Детям до 16 лет можно работать не более 24 часов в неделю, подросткам от 16 до 18 лет — не более 35 часов.