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В партии Порошенко сравнили Зеленского с «перепуганным кроликом»

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В партии Порошенко сравнили Зеленского с «перепуганным кроликом»

Киев, 27 августа. Депутат Рады от партии Порошенко «Европейская солидарность» София Федына сравнила президента Украины Владимира Зеленского с кроликом.

По словам Федыны, Зеленский должен «биться как лев» на международной арене, но больше напоминает «перепуганного кролика».

«Когда мы говорим о том, как должны защищаться интересы Украины, мы должны помнить об одном — президент, одна из его основных компетенций — это внешняя политика. И каждый президент должен биться за свое государство как лев. Сегодня у нас президент напоминает какого-то перепуганного кролика, который не знает, что, где и как сказать», — заявила депутат.

Федына подчеркнула, что не поддерживала и не поддерживает Зеленского, но хотела бы, чтобы он осознал свою роль и «начал защищать Украину», а не «свой или какой-то олигархический интерес», сообщает издание «Политнавигатор».

В партии Порошенко сравнили Зеленского с «перепуганным кроликом»

Напомним, бывший артист комедийного жанра Владимир Зеленский стал президентом Украины, победив во втором туре выборов, куда прошел также бывший руководитель страны Петр Порошенко. За Зеленского проголосовали более 70% избирателей. Его инаугурация состоялась 20 мая 2019 года.

Ранее RT сообщил, что Порошенко обратился к Зеленскому с цитатой из Библии. Экс-президент заявил, что действующий глава Украины, получивший однопартийное большинство в Верховной раде, может провести экономические реформы в стране.

«Но, как сказано в Писании, кому много дано, с того много и спросится. Вместе с широкими возможностями приходит колоссальная ответственность», — написал Порошенко в своем Twitter.  

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Источник: «Политнавигатор»
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