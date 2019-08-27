В партии Порошенко сравнили Зеленского с «перепуганным кроликом»

Киев, 27 августа. Депутат Рады от партии Порошенко «Европейская солидарность» София Федына сравнила президента Украины Владимира Зеленского с кроликом.

По словам Федыны, Зеленский должен «биться как лев» на международной арене, но больше напоминает «перепуганного кролика».

«Когда мы говорим о том, как должны защищаться интересы Украины, мы должны помнить об одном — президент, одна из его основных компетенций — это внешняя политика. И каждый президент должен биться за свое государство как лев. Сегодня у нас президент напоминает какого-то перепуганного кролика, который не знает, что, где и как сказать», — заявила депутат.

Федына подчеркнула, что не поддерживала и не поддерживает Зеленского, но хотела бы, чтобы он осознал свою роль и «начал защищать Украину», а не «свой или какой-то олигархический интерес», сообщает издание «Политнавигатор».

Напомним, бывший артист комедийного жанра Владимир Зеленский стал президентом Украины, победив во втором туре выборов, куда прошел также бывший руководитель страны Петр Порошенко. За Зеленского проголосовали более 70% избирателей. Его инаугурация состоялась 20 мая 2019 года.

Ранее RT сообщил, что Порошенко обратился к Зеленскому с цитатой из Библии. Экс-президент заявил, что действующий глава Украины, получивший однопартийное большинство в Верховной раде, может провести экономические реформы в стране.