Федеральная избирательная комиссия США приостановила работу, пишут СМИ

Вашингтон, 27 августа. Федеральная избирательная комиссия США приостановила работу из-за кадровых проблем, сообщает издание Axios.

Работа Федеральной избирательной комиссии США фактически приостановлена из-за отставки четвертого из шести ее председателей Мэттью Петерсена.

«После отставки зампредседателя Мэттью Петерсена Федеральная избирательная комиссия вынуждена прекратить свою работу из-за правила, требующего наличия как минимум четырех уполномоченных представителей для принятия решения на высоком уровне», — пишет издание.

Ведомство отвечает за соблюдением американского законодательства в плане финансирования избирательных кампаний. Как отмечает Axios, в последний раз Федеральная избирательная комиссия США сталкивалась с подобной проблемой 11 лет назад.

Отметим, что в Соединенных Штатах стартовала предвыборная кампания перед выборами президента страны, которые должны пройти в 2020 году.