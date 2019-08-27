В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений

Киев, 27 августа. Заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко заявил, что малый разведывательный корабль «Переяслав» ВМС Украины заходил в зону учений Черноморского флота.

«Я могу сказать, что мы шли рекомендованными путями, но были разные варианты, в основном это было недопущение эскалации», — заявил Рыженко в эфире телеканала UA.TV.

По его словам, корабль возвращался с учений НАТО в Грузии и зашел в зону проведения российских маневров, поскольку там не было никакой деятельности. Рыженко подчеркнул, что военный корабль мог войти и в зону учений, согласно нормам международного права. Украинский полковник отметил, что российские корабли сопровождали «Переяслав».

Напомним, что учения Черноморского флота стартовали 19 августа. В них принимают участие Крымская и Новороссийская военно-морские базы, основные корабельные и береговые соединения флота и части морской авиации.

Ранее Украина получила от западных партнеров два 30-летних списанных катера класса «Айленд». Военные планировали с помощью них укрепиться на Черном море. Эксперты считают, что старые суда добавят проблем флоту страны, который в настоящий момент находится в упадке.

По мнению депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука, судостроительная отрасль в стране остановлена и частично уничтожена. Политик назвал американские катера «черметом», который не сможет повлиять на ситуацию в стране.

Как сообщает «Газета.ru», президент Украины Владимир Зеленский посетил Николаевский судостроительный завод и лично ознакомился с плачевным состоянием недостроенного ракетного крейсера «Украина».