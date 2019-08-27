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Глава МИД Молдавии высказался за нормализацию отношений с Россией

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Глава МИД Молдавии высказался за нормализацию отношений с Россией

Кишинев, 27 августа. Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску рассказал о желании нормализовать отношения между Кишиневом и Москвой.

Размышлениями на тему глава внешнеполитического ведомства восточноевропейского государства поделился в интервью ТАСС, отметив, что пришло время обсудить и найти решение накопившихся проблем.

«В молдавско-российских отношениях за последние годы и даже десятилетия накопилось очень много негатива», — отметил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии.

«Мы заинтересованы в том, чтобы обсудить накопившиеся проблемы с тем, чтобы нормализовать отношения с Россией, чтобы снова выйти на ровный уровень экономических и политических отношений», — добавил Попеску.

По словам главы молдавского внешнеполитического ведомства, Кишинев стремится к тому, чтобы разблокировать торговые отношения с Москвой, которые были остановлены после того, как страна заключила соглашение об ассоциации с ЕС.

«Мы видим, что существуют другие страны, у которых есть зона свободной торговли одновременно и с Россией, и с ЕС, например, Сербия или Израиль, и Россия не усложняет с ними торговые обмены», — утончил Николай Попеску.

Глава МИД Молдавии высказался за нормализацию отношений с Россией

Как напоминает «Газета.ru», месяц назад министр обороны Молдавии Павел Войку на встрече с главой военного ведомства России Сергеем Шойгу назвал Москву надежным союзником Кишинева и поблагодарил руководство РФ «за оказанную помощь в деблокации политического кризиса в республике в начале июня».

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Источник: ТАСС
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