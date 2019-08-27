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Экономика

Росавиация назвала сумму долга грузинских авиакомпаний перед РФ

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Росавиация назвала сумму долга грузинских авиакомпаний перед РФ

Москва, 27 августа. Росавиация назвала сумму задолженности грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание.

Как рассказала РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова, задолженность грузинских авиаперевозчиков перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла миллиона долларов. По состоянию на июнь текущего года сумма долга превышала 790 тысяч долларов и 592 тысячи рублей.

Перова подчеркнула, что минэкономразвития Грузии еще 10 лет назад согласилось с наличием просроченной задолженности, после чего был составлен график ее погашения, однако платежи не осуществлялись.

Росавиация назвала сумму долга грузинских авиакомпаний перед РФ

Россия прервала авиасообщение с Грузией с 8 июля нынешнего года. Поводом для такого шага стали антироссийские демонстрации в Тбилиси. Тогда митингующие выступили против участие российской делегации в заседании Межпарламентской ассамблеи православия.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, приостановка полетов является временной мерой, принятой на период до тех пор, когда исчезнет «малейшая угроза, проистекающая из русофобских проявлений».

Как пишет RT, ранее премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе оценил убытки страны от сокращения потока туристов из России в 60 млн долларов.

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Источник: РИА Новости
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