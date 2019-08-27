Назван самый популярный российский фильм 21 века

Москва, 27 августа. Российские аналитики сервиса «Кино Mail.ru» выяснили, что самым популярным российским фильмом 21 века стала спортивная драма «Легенда №17». Зрители поставили этой картине наибольшее количество оценок.

«Списки наиболее часто оцениваемых лент разнятся в зависимости от возрастных групп зрителей. Тем не менее, абсолютным лидером всех рейтингов оказался один и тот же фильм — спортивная драма "Легенда №17" с Данилой Козловским в главной роли», — рассказали журналистам РИА Новости в пресс-службе проекта.

Фильм рассказывает о жизни легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова. В картине охвачен период с момента знакомства хоккеиста с тренером ЦСКА Анатолием Тарасовым до матча СССР — Канада в Монреале в 1972 года. Тогда поединок закончился со счетом 7:3 в пользу СССР, а Харламов стал автором двух шайб.

У зрителей в возрасте от 18 до 24 лет наиболее популярными фильмами помимо «Легенды №17» оказались «В спорте только девушки», «Кухня в Париже» и «Горько!».

Россияне в возрасте от 25 до 34 лет выбирают социально-философские и военные фильмы, среди которых «Географ глобус пропил», «Битва за Севастополь» и «Левиафан».

Публика в возрасте от 35 до 44 лет предпочитает смотреть драмы: наиболее популярны картины «Сталинград» и «Остров», а также криминальная комедия «Жмурки». Более взрослая аудитория предпочитает фильмы про войну: «Адмирал», «9 рота», «В августе 44-го».

«Кино Mail.ru» также опубликовал список наиболее популярных сериалов у российских зрителей. Так, больше всего россиянам в этом сезоне понравились «Любовь, смерть и роботы» и «Чернобыль» А среди отечественных сериалов — «Возмездие», «Шифр» и «Мылодрама».

Ранее эксперты назвали самых высокооплачиваемых актрис мира. Рейтинг возглавила Скарлетт Йоханссон, на втором и третьем месте София Вергара и Риз Уизерспун, сообщает «Газета.ru».