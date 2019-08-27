Запуск спутника наблюдения «Ресурс-ПМ» отложен на год

Москва, 27 августа. «Роскосмос» перенес с 2022 на 2023 год запуск первого российского спутника дистанционного зондирования Земли «Ресурс-ПМ».

Согласно условиям контракта, заключенного в 2016 году между «Роскосмосом» и ракетно-космическим центром «Прогресс», запуск первого спутника нового поколения «Ресурс-ПМ» планировалось осуществить в 2020 году. Позднее сроки были перенесены на год, а в 2018 году — еще на один год.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ «Роскосмоса», запуск перенесли в очередной раз. Сообщается, что первый спутник планируется вывести на орбиту в 2023 году, второй — в 2024-м.

«Ресурс-ПМ» должен сменить спутники предыдущего поколения «Ресурс-П» и будет способен проводить съемку Земли в видимом и инфракрасном диапазонах. Они могут использоваться при составлении топографических карт, для контроля за экологической ситуацией, а также для поиска залежей полезных ископаемых.

В данный момент в составе орбитальной группировки работает лишь один спутник «Ресурс-П», который был запущен в 2013 году и уже выработал гарантийный срок службы. Второй из спутников серии вышел из строя, а третий не используется по целевому назначению.

Отметим, в следующем году планируется произвести запуск четвертого, а в 2021-м — пятого спутника «Ресурс-П».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что «Роскосмос» разработал систему защиты спутников от ударов космического мусора. Устройство включает в себя двухслойный защитный экран из различных металлов.