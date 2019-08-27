В России резко снизился уровень просрочки по потребкредитам

Москва, 27 августа. РЭУ им. Г.В. Плеханова сообщает о сокращении уровня просрочки по потребительским кредитам в России в два раза за последние три года.

По результатам исследования, с которым ознакомились «Известия», уровень просроченных платежей по потребкредитам в РФ сократился с 8 до 4% за период с лета 2016 года по настоящее время. Эксперты подчеркивают, что кредитный портфель за этот же период ускорил рост до 20% год и оставляет на июль текущего года 16 трлн рублей. Накопленные долги физических лиц при этом не становятся просроченными, что свидетельствует о качественном контроле за беззалоговым кредитованием.

Исследование подтверждает позицию главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной по стабильности на российском финансовом рынке. Ранее она утверждала, что ЦБ предпринимает все необходимые меры по снижению доли «плохих» долгов.

Тенденцию по снижению доли просроченной задолженности по потребительским кредитам подтверждают и в крупнейших банках России. Так, в ВТБ отметили, что на фоне растущих объемов потребкредитования просрочки остаются на низком уровне, их увеличения в ближайшей перспективе не ожидается.

В пресс-службе Сбербанка рассказали, что около половины необеспеченных потребительских кредитов берется не на текущие нужды и предметы первой необходимости, а для покупки товаров длительного пользования и проведения ремонта. Средние платежи заемщиков при этом примерно в 2,5 раза выше плановых, то есть физлица стремятся как можно скорее рассчитаться по своим долгам.

Ранее «Газета.ру» рассказала о российских регионах с наибольшей просрочкой по ипотечным кредитам. Список возглавляют Алтай, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Бурятия