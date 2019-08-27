Сжегшая платье цветов георгиевской ленты евродепутат получила орден от Зеленского

Киев, 27 августа. Украинский президент Владимир Зеленский наградил орденом святой равноапостольной княгини Ольги I степени депутата Европарламента от Латвии Сандру Калниете. Она стала известна после проведения антироссийской акции.

Политик сожгла платье из цветов георгиевской ленты в мае 2019 года. В акции также принимал участие евродепутат Карлис Шадурскис, который является главным идеологом запрета образования на русском языке в Латвии.

Калниете выразила благодарность президенту Украины, заявив, что тронута и польщена признанием. Не уточняется, за какие заслуги была награждена политик

Ранее бывший мэр Риги Нил Ушаков заявил, необходимо налаживать отношения с Россией, а также быть готовым к отмене антироссийских санкций. Политик подчеркнул, что латвийским властям нужно брать пример с Германии, поддерживающей активные контакты с Россией.

«Необходимо понимать, что рано или поздно придет время, когда взаимные санкции закончатся, поэтому нужно думать о том, каким образом мы строим отношения», — заявил Нил Ушаков.

Он возглавляет партию «Согласие», которая поддерживает русскоязычных жителей Латвии.

Отметим, министр культуры Латвии Наурис Пунтулис заявил, что против самодостаточности русского языка. По его словам, он понимает обращения к нацменьшинствам на том языке, который им понятен, однако, министр сомневается, не способствует ли это самодостаточности русского языка в стране.

Напомним, в Латвии проживают около двух миллионов человек. Русский язык является родным для 40% населения. Официально в стране только один государственный язык — латышский.