Пугачева назвала свою преемницу

Москва, 27 августа. Народная артистка СССР Алла Пугачева назвала своей преемницей певицу Светлану Лободу.

Лобода опубликовала видео с Примадонной на своей странице в Instagram.

«Живи спокойно, страна. У тебя еще одна. Все остальные в тени», — говорит на видео Пугачева, показывая на Лободу.

В комментарии к видео Лобода поблагодарила за благословление «великую любимую Аллу Борисовну».

«Это было мощно», — комментирует пост продюсер Яна Рудковская.

Поклонники певицы порадовались такому признанию, отметив, что Лобода заслуживает похвалы от Пугачевой.

«Это точно!!!! Света вторая примадонна нашего времени», — пишет kate_kot.

«Две королевы», — вторит ей lobodaamour.

«Ее благословение дорогого стоит», — отметила vikachurbanova.

Однако даже среди подписчиков Лободы нашлись критики.

«Тоже мне сравнение! Алла Пугачева приорала просто! Сравнить Пугачеву, которая легенда! И сравнить Лободу, которая через пару лет исчезнет со сцены!» — выразила мнение yanichkina74.

Этим летом Светлана Лобода много путешествует и радует фанатов снимками из поездок. Так, ранее сообщалось, что певица устроила себе фотосессию в нижнем белье на фоне рассвета в Риме. При этом она продемонстрировала поклонникам идеальную растяжку, выложив пару снимков в Instagram.