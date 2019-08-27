Российские водители смогут обжаловать штрафы на сайте госуслуг

Москва, 27 августа. Минкомсвязи РФ планирует в следующем году запустить в тестовом режиме сервис по обжалованию штрафов за нарушение ПДД через единый портал госуслуг, сообщил замглавы ведомства Максим Паршин.

Как сообщают «Известия», по словам Паршина, российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения ПДД без визита в Госавтоинспекцию и вернуть деньги за неправомерно назначенный штраф.

В тестовом режиме на сайте госуслуг сервис начнет действовать с 2020 года. Для того, чтобы иметь возможность пользоваться услугой, необходимо будет дать согласие на получение электронных заказных писем. Извещения будут приходить в тот же день, как будет вынесено постановление о штрафе.



Отметим, на прошлой неделе депутаты Госдумы РФ от ЛДПР предложили освобождать водителей от штрафов, не появившихся на госуслугах в течение 10 дней. Парламентарии обратили внимание на то, что в последнее время появилась тенденция, когда водители получают на сайте госуслуг уведомления о штрафах за нарушения, зафиксированные несколько лет назад. По задумке депутатов, новые поправки установят порядок, согласно которому если сообщение о наложенном штрафе не появилось на портале в течение 10 дней с момента фиксации нарушения, владелец авто освобождается от ответственности.

Добавим также, что в середине июля президент России Владимир Путин поручил разработать до 1 декабря 2020 года информационный ресурс для проверки водителей. Доступ к ресурсу должен быть у предпринимателей и юридических лиц, которые оказывают услуги по перевозке пассажиров и багажа, в том числе службами легкового такси, а также по аренде автомобильного транспорта.