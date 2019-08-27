Американскому сенатору отказали в российской визе

Вашингтон, 27 августа. Россия отказала в визе американскому сенатору-республиканцу Рону Джонсону, сообщается на сайте конгрессмена.

В сообщении говорится, что Джонсон планировал посетить РФ в составе делегации конгрессменов, представляющих обе партии. В программе визита значились переговоры с российскими чиновниками, американскими бизнесменами, работающими в России, и некими «организациями гражданского общества». Сенатор утверждает, что отказ в визе никак не повлиял на его позицию в отношении Российской Федерации.

«Независимо от этого оскорбления, я и далее буду выступать за решительный ответ на агрессию России и откровенный диалог в тех случаях, когда это возможно», — написал Джонсон.

В министерстве иностранных дел РФ пока не прокомментировали ситуацию.

Отметим, Джонсон возглавляет подкомитет сената США по сотрудничеству в сфере европейской и региональной безопасности. Ранее он поддержал ряд антироссийских законопроектов, а также выступил в числе инициаторов переименования в честь Бориса Немцова улицы, расположенной перед посольством России в столице Соединенных Штатов.

После инцидента в Керченском проливе, когда были задержаны украинские корабли, вторгшиеся в российские территориальные воды, Джонсон призывал провести многонациональную операцию против РФ в Черном море. Кроме того, он занимался разработкой проекта резолюции против реализации проекта «Северный поток — 2» и представлял законопроект, предусматривающий выделение странам ЕС средств для стимуляции их отказа от российского газа.

Напомним, «Северный поток — 2» предусматривает строительство газопровода по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. Против реализации проекта выступает ряд европейских стран, в числе которых Польша и государства Прибалтики. Их поддерживают Украина, которая опасается финансовых потерь от прекращения транзита российского газа, а также США, рассматривающие Европу в качестве перспективного рынка для сбыта собственного сжиженного «голубого топлива».

Как сообщает «Газета.ру», газопровод «Северный поток — 2» готов на 75%, в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1855 километров двух нитей газопровода.