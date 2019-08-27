Apple профинансирует восстановление лесов в Амазонии

Лос-Анджелес, 27 августа. Гендиректор корпорации Apple Тим Кук заявил, что компания выделит средства на восстановление лесов в Амазонии.

Кук выразил беспокойство в связи с лесными пожарами, бушующими в Амазонии и пообещал профинансировать мероприятия по восстановлению «легких планеты».

«Больно наблюдать, как пожары разрушают леса Амазонии, являющиеся одной из важнейших в мире экосистем. Apple пожертвует деньги, чтобы помочь сохранить биологическое разнообразие и восстановить леса в бассейне Амазонки в Латинской Америке», — написал он в своем Twitter.

Отметим, что на саммите G7 во французском Биаррице лидеры стран «большой семерки» договорились о выделении 20 млн евро на оказание помощи в ликвидации лесных пожаров в Амазонии.

По данным, которые приводят в Бразилии, с января по август нынешнего года пожары уничтожили более 1,8 млн гектаров тропических лесов в бассейне реки Амазонки, что составляет примерно 0,44% территории биома. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество очагов возгорания в латиноамериканской стране выросло на 85%.

На фоне случившегося жители Бразилии начали все чаще критиковать президента страны Жаира Болсонару и действующее правительство, упрекая их в том, что охране окружающей среды не уделяется должного внимания. Бразильские власти утверждают, что часть лесных пожаров вызвана естественными причинами, но зафиксированы также случаи преднамеренных поджогов. На минувшей неделе Болсонару заявил, что у страны не хватает ресурсов для полноценной борьбы с огнем.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что президент Бразилии раскритиковал своего французского коллегу Эммануэля Макрона за его идею о создании альянса «большой семерки» по спасению амазонских лесов.